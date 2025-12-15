Пенсионер попал на крупный штраф из-за порыва ветра и листа

В британском городе Скегнесс произошел курьезный, но дорогостоящий для местного жителя инцидент, пишет Daily Mail.

Муниципальные службы оштрафовали 86-летнего пенсионера Роя Марша на крупную сумму за то, что он выплюнул на улице лист дерева.

Как рассказал сам мужчина, во время прогулки сильный порыв ветра сорвал листву и один из листьев залетел ему прямо в рот. Марш инстинктивно откашлялся и выплюнул его.

Однако этот жест заметили сотрудники муниципалитета, которые сочли его за преднамеренное загрязнение улицы. Несмотря на попытки пенсионера объяснить ситуацию, ему был выписан штраф.

Изначально сумма наказания составляла 900 фунтов стерлингов (что эквивалентно примерно 106 тыс. руб.). Пенсионер подал апелляцию, и штраф был уменьшен до 150 фунтов (около 26 тыс. руб.), однако сам факт наказания вызвал возмущение.

Супруга Марша расстроилась из-за этого инцидента, а его дочь обвинила городские власти в «необоснованном терроре» против пожилых граждан.

