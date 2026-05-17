Украинцы чаще всех просят убежища в России

С начала 2026 года именно Российскую Федерацию граждане Украины выбирали чаще других стран для получения убежища. Такую информацию предоставило агентство ТАСС , опираясь на официальные статистические данные.

Согласно уточненным сведениям, в первом квартале 2026 года украинскими гражданами было подано 712 ходатайств о предоставлении убежища. Данный показатель демонстрирует рост на 24 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В перечень государств, представители которых также часто обращаются за защитой, вошли Сирия (232 заявления), Иран (52 ходатайства), Афганистан (40) и Узбекистан (25).

В период с 2022 по 2025 годы включительно о временном убежище на территории РФ попросили более 92 тысяч выходцев из Украины.

Ранее сообщалось о том, что украинские беженцы в Нидерландах жалуются на условия в центрах размещения.