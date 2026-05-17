Придется раскошелиться: кому из жильцов утвердили новые тарифы на воду

Некоторым категориям собственников жилья в России грозит существенное увеличение расходов на коммунальные услуги. Специалист в сфере жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Бондарь предупредил о введении жестких мер, из-за которых стоимость холодного водоснабжения может вырасти многократно, пишет Прайм .

Повышающий коэффициент и новые законодательные нормы

Дмитрий Бондарь напомнил, что в конце прошлого года начало действовать правительственное постановление под номером 1871. Данный документ существенно ужесточил правила расчета стоимости услуг, подняв специальный повышающий коэффициент для холодной воды с прежнего полуторного значения до 3. Эксперт пояснил, что при отсутствии приборов фиксации расхода итоговая цифра в квитанции за воду способна превысить базовый норматив ровно в 3 раза.

Категории жильцов в зоне финансового риска

Специалист конкретизировал, для кого именно коммунальные начисления станут ощутимо тяжелее. Троекратная переплата ожидает собственников помещений, полностью проигнорировавших монтаж водомеров. Под новые санкции также подпадают граждане, пропустившие обязательные сроки метрологической поверки, вовремя не устранившие неисправность приборов или не сообщавшие актуальные данные расхода более 3 месяцев подряд.

Способы защиты от переплат и каналы информации

По словам эксперта, у граждан остается легальная возможность защитить свой бюджет от кратного роста тарифов. Для этого необходимо оформить специальный документ, подтверждающий техническую неосуществимость монтажа счетчиков в конкретном жилье. Для получения детальных сведений о статусе приборов и правилах их обслуживания Бондарь рекомендовал использовать государственную цифровую систему ГИС ЖКХ или направлять запросы напрямую в свою управляющую компанию.