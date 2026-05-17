Смертельный ароматизатор: ученые назвали настоящую причину жуткой попкорновой болезни

Распространенное мнение о связи «попкорновой болезни» легких с использованием электронных сигарет является ошибочным. Главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава России и руководитель кафедры пульмонологии Сеченовского университета Сергей Авдеев объяснил, что под этим наименованием скрывается серьезная хроническая патология — облитерирующий бронхиолит, имеющая совершенно иную природу, пишет РИА Новости.

Происхождение термина и исторический прецедент

Сергей Авдеев рассказал, что данное наименование закрепилось в медицинской практике в начале 2000-х годов. Поводом послужила вспышка облитерирующего бронхиолита в американском штате Миссури среди сотрудников предприятия, выпускавшего попкорн. У людей фиксировались выраженные воспалительные процессы и последующее сужение малых дыхательных путей.

Токсическое воздействие промышленного ароматизатора

По словам эксперта, причиной массового поражения органов дыхания у фабричных рабочих стало регулярное вдыхание концентрированных паров диацетила. Это химическое вещество широко используют в пищевой индустрии для воссоздания характерного вкуса сливочного масла. Именно высокая концентрация данного компонента на производстве привела к инвалидизации персонала.

Анатомические различия поражений дыхательной системы

Профессор уточнил, что патологические изменения, выявляемые у любителей современных альтернатив курению, носят диффузный характер. В то же время облитерирующий бронхиолит представляет собой классическую обструкцию дыхательных путей. По мнению специалиста, «попкорновая болезнь» и специфическое поражение легких у вейперов, известное как EVALI, являются принципиально разными медицинскими проблемами.

Отсутствие доказанной связи с электронными сигаретами

Пульмонолог резюмировал, что у приверженцев электронных сигарет изредка выявляют случаи облитерирующего бронхиолита, однако научно обоснованная взаимосвязь между ними на сегодняшний день отсутствует. Делать выводы об идентичности этих диагнозов некорректно, так как природа деструктивных процессов в тканях кардинально отличается.