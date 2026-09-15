Домнин день 16 сентября может обогатить или принести нищету: что важно знать о традициях

Православная церковь 16 сентября чтит память священномученика Анфима и святой Домны Никомидийской. В народе дату называют Домниным днем. Предки связывали ее с очищением дома, обновлением мыслей и вниманием к приметам, о которых подробнее пишет «ФедералПресс» .

Церковь вспоминает епископа Анфима Никомидийского, принявшего мученическую смерть при императорах Диоклетиане и Максимиане. Он крестил тысячи христиан, его храм сожгли, а сам он погиб, отказавшись отречься от веры. Вспоминают и святую Домну, языческую жрицу, которая уверовала во Христа, крестилась и была казнена во время гонений.

Домнин день на Руси считался временем очищения. Хозяйки перебирали вещи, выбрасывали хлам, а ботву и мусор сжигали, чтобы огонь унес плохое. Чистые мешки для картошки мыли и вывешивали сушиться. Старые лапти не выбрасывали, а развешивали у ворот и на столбах — считалось, что злой человек начнет их пересчитывать и не сможет навредить.

16 сентября нельзя носить рваную или грязную одежду — это сулит бедность и дыры в кошельке. Чистая одежда, напротив, символизирует новый этап. Важно навести порядок и в мыслях: ссоры и сплетни строго запрещены, злость вернется втройне.

Запреты дня:

не переедать, чтобы не навлечь бедность;

девушкам не гулять в одиночестве и не ходить в лес;

не поднимать найденные на полу деньги — вместе с ними придут потери;

не смотреть часто в зеркало — это открывает путь нечистой силе.

Приметы: красный закат — к похолоданию, утренний туман — к ясному дню. Гром весь день — осень теплая. Дождь после полудня — к затяжной плохой погоде. Большие муравейники — к суровой зиме, много шишек на елях — к мягкой и снежной.

Именины 16 сентября отмечают Алексей, Андрей, Василий, Домна, Ефим, Михаил, Петр, Роман, Сергей, Филипп. Рожденные в этот день, по народным представлениям, обладают сильной волей и аналитическим умом.

Сон в ночь на 16 сентября считается знаковым. Сны о дорогах и дверях предвещали перемены и новый выбор.