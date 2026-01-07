Пенсионерам вернут часть денег за ЖКУ, но только при одном условии

Пенсионеры в России имеют право на государственную субсидию для оплаты жилищно-коммунальных услуг, если соответствующие расходы превышают установленный законом порог. Об этом в рамках разъяснения действующего законодательства сообщила сенатор Наталья Мельникова, пишет «Прайм».

По ее словам, основанием для предоставления финансовой помощи является ситуация, когда траты на коммунальные платежи составляют более 22% от общего совокупного дохода пенсионера и членов его семьи, проживающих совместно. Размер назначаемой субсидии не является фиксированным и рассчитывается индивидуально. Он зависит от величины расходов на ЖКУ, определяемых согласно региональным стандартам стоимости услуг.

Отдельные меры поддержки установлены для военных пенсионеров. Как ранее указывал депутат Никита Чаплин, данная категория граждан в большинстве субъектов РФ может рассчитывать на компенсацию в размере от 30 до 60% от начисленных сумм. Право на льготу возникает у лиц, чья выслуга лет составляет 20 и более лет, при условии, что доля затрат на жилищно-коммунальное хозяйство в их доходах превышает 10%. Аналогичные механизмы поддержки предусмотрены для действующих контрактников и сотрудников специальных служб.

