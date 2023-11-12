Пенсионерка под Калугой перепутала педали и снесла остановку с людьми

Автоавария произошла в городе Обнинске Калужской области. Там, как сообщают УМВД по региону и областная прокуратура, пожилая автолюбительница, вероятно по рассеянности, перепутала педаль газа с тормозом и въехала в остановку общественного транспорта.

Отмечается, где в это самое время там ожидали транспорта пассажиры. И только по счастливой случайности никто существенно не пострадал. Кроме одного мужчины, которые позднее прихрамывал на одну ногу, все остальные успели броситься врассыпную.

«По предварительной информации, водитель, женщина 1955 года рождения, управляя автомобилем Audi A4, не учла боковой интервал и совершила столкновение с автомобилем Volkswagen Polo под управлением водителя-мужчины, 1985 года рождения, с последующим наездом на остановку общественного транспорта. В результате ДТП никто не пострадал», - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что пожилая автоледи будет привлечена к административной ответственности. Таже ей придется возместить городу причиненный ущерб за поврежденный остановочный пункт.