Пенсионерку в Петербурге избили секатором из-за голубей

В Санкт-Петербурге произошел шокирующий инцидент с участием бездомного и пожилой горожанки, поводом для которого стали обычные голуби. Информацию предоставил телеканал 78.ru.

Конфликт развернулся неподалеку от вестибюля станции метро «Ладожская». Как выяснили журналисты, 62-летняя женщина кормила птиц. Внезапно к ней подошел 63-летний мужчина без определенного места жительства и нанес несколько ударов садовым секатором.

Несмотря на тяжесть травм, пострадавшая сумела обратиться за помощью к случайному прохожему, который немедленно вызвал бригаду скорой. Прибывшие медики госпитализировали женщину, диагностировав у нее состояние средней тяжести (в ряде источников — тяжелое).

Агрессора задержали сотрудники полиции. В ближайшее время ему было предъявлено обвинение. На допросе мужчина объяснил свой поступок искренним переживанием за судьбу голубей, которых, по его словам, он тоже иногда подкармливал.

Петербуржцу показалось, что женщина чересчур рьяно кормит пернатых. Когда его устное замечание осталось без внимания, он пришел в ярость и напал на нее, говорится в материале.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. В настоящий момент подозреваемый содержится под стражей.

