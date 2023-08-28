Пенсионеры в Московской области автоматически получили ежемесячную доплату к пенсии

Пенсионеры в Московской области впервые получили ежемесячные доплаты к пенсии, они были перечислены в автоматическом режиме. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.

«Отмечу, что ежемесячные доплаты до 18 тысяч рублей предусмотрены неработающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим или проживающим в семье, состоящей из неработающих пенсионеров, плюс еще одно важное условие — пенсионер должен проживать в Подмосковье более 10 лет», — уточнила глава ведомства Людмила Болатаева.

Кроме того, те пенсионеры, у которых было право на доплату возникло с начала года, получили перерасчет с января, добавили в министерстве. Данные доплаты теперь будут начислять каждый месяц, однако, чуть позже, чем саму пенсию.

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