Пентагон: американские военные готовы в случае необходимости обучать украинских пилотов на F-16 в США
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Об этом на брифинге во вторник, 22 августа, проинформировал представитель Минобороны США Пэт Райдер.
Ранее сообщалось, что Соединенные штаты Америки одобрили поставки истребителей F-16 Киеву из Дании и Нидерландов. Самолеты будут переданы после того, как пилоты ВСУ закончат обучение управлению F-16.
Со слов Райдера, если в Европе будут достигнуты пределы возможности обучать украинских пилотов управления американскими истребителями, то США будут готовы всецело поддержать Киев в его стремлении обучить своих военных управлению F-16.
«Мы готовы поддержать усилия по обучению здесь, в континентальной части Соединенных Штатов. У меня сейчас нет каких-либо конкретных сведений о том, на каких базах может проходить обучение, но, конечно, если будет принято решение об этом и мы будем двигаться вперед, мы обязательно предоставим эту информацию», – пояснил представитель Пентагона.