Пентагон: американские военные готовы в случае необходимости обучать украинских пилотов на F-16 в США

Об этом на брифинге во вторник, 22 августа, проинформировал представитель Минобороны США Пэт Райдер.

Ранее сообщалось, что Соединенные штаты Америки одобрили поставки истребителей F-16 Киеву из Дании и Нидерландов. Самолеты будут переданы после того, как пилоты ВСУ закончат обучение управлению F-16.

Со слов Райдера, если в Европе будут достигнуты пределы возможности обучать украинских пилотов управления американскими истребителями, то США будут готовы всецело поддержать Киев в его стремлении обучить своих военных управлению F-16.