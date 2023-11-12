Пентагон раскрыл подробности крушения борта ВВС США в Средиземном море

Упавший 10 ноября в Средиземное море военный самолет ВВС США проводил в это время тренировочный полет, сообщило Европейское командование Вооруженных сил США.

В Пентагоне также подчеркнули, что, по предварительным результатам, никаких указаний на враждебные действия не было.

«Мы с уверенностью можем говорить о том, что вылет был совершен исключительно в тренировочных целях, никаких указаний на враждебные действия нет», — сообщило Европейское командование Вооруженных сил США в своем аккаунте в соцсетях.

Что за модель самолета, а также удалось ли экипажу катапультироваться,. не сообщается.