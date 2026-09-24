Глава издательства объяснил, можно ли стать образованным без чтения книг

Получить образование и стать образованным человеком можно разными способами, не ограничиваясь чтением книг. Об этом « Газете.Ru » рассказал генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

По его словам, сегодня существует большое количество форматов и источников знаний. В перспективе, отметил руководитель издательства, отдельным вопросом станет возможность получать необходимый уровень образования преимущественно с помощью ресурсов искусственного интеллекта.

При этом Капьев подчеркнул, что чтение в России сохраняет популярность. Самой активной читательской группой, по его оценке, остаются подростки и молодежь. Он считает ошибочным распространенное мнение о том, что современные подростки мало читают.

Следующей крупной группой читателей глава «Эксмо» назвал людей в возрасте 50–55 лет и старше. При этом подростки, по его словам, отличаются не только высокой читательской активностью, но и интересом к покупке книг.

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