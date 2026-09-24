Глава издательства объяснил, можно ли стать образованным без чтения книг

Глава «Эксмо» Капьев: подростки остаются одной из самых читающих групп

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Получить образование и стать образованным человеком можно разными способами, не ограничиваясь чтением книг. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

По его словам, сегодня существует большое количество форматов и источников знаний. В перспективе, отметил руководитель издательства, отдельным вопросом станет возможность получать необходимый уровень образования преимущественно с помощью ресурсов искусственного интеллекта.

При этом Капьев подчеркнул, что чтение в России сохраняет популярность. Самой активной читательской группой, по его оценке, остаются подростки и молодежь. Он считает ошибочным распространенное мнение о том, что современные подростки мало читают.

Следующей крупной группой читателей глава «Эксмо» назвал людей в возрасте 50–55 лет и старше. При этом подростки, по его словам, отличаются не только высокой читательской активностью, но и интересом к покупке книг.

Ранее сообщалось, что цифровая тишина как новая роскошь.

Читайте также

Красная рыба и икра останутся в России: Дальний Восток отказался от экспорта

Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в соревнованиях по информационной безопасности «Кубок CTF России»

Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в соревнованиях по информационной безопасности «Кубок CTF России»

Жители Химок получили странный ответ от управляющей компании: раскрыта причина

Жители Химок получили странный ответ от управляющей компании: раскрыта причина

Депутат Госдумы Колунов проверил работу избирательных участков в Клину

Депутат Госдумы Колунов проверил работу избирательных участков в Клину

Зимняя спячка для «железного войска»: как продлить жизнь садовому инвентарю на годы

Зимняя спячка для «железного войска»: как продлить жизнь садовому инвентарю на годы

Нытики, транжиры и трудоголики: россияне назвали главные «красные флаги» попутчиков

Нытики, транжиры и трудоголики: россияне назвали главные «красные флаги» попутчиков

Атака БПЛА ВСУ на регионы России 23 сентября: последние новости, сколько дронов сбито, сколько пострадали

Бактерия из кимчи может связывать нанопластик: ученые получили неожиданный результат

Пособия для всех: в Госдуме предложили платить деньги каждой семье с ребенком

«Просто было плохое настроение»: москвич устроил охоту на прохожих с зеленкой

Продажи подержанных автомобилей в августе сократились до 518 тысяч

«У родителей свои дела». Кравцов: проверка ДЗ — обязанность педагогов

«У родителей свои дела». Кравцов: проверка ДЗ — обязанность педагогов

Добавьте mosregtoday.ru в избранное