Лейкоз под маской усталости: онколог назвал тревожные сигналы

Врач-онколог Скандинавского центра здоровья Сергей Иванов в беседе с « Газетой.Ru » перечислил неочевидные симптомы, которые могут указывать на лейкоз. Среди них — усталость, не проходящая после отдыха, беспричинная температура, ночная потливость, частые или затяжные инфекции, появление синяков и кровоточивость десен без видимой причины.

При этом специалист подчеркнул, что такие признаки не говорят о лейкозе напрямую — за ними могут стоять анемия, инфекции, нарушения работы щитовидной железы и другие состояния. Задача врача — разобраться в причинах изменений, а не сразу подозревать онкологию.

Отдельное внимание онколог уделил увеличенным лимфоузлам. Они часто реагируют на инфекции и постепенно возвращаются к нормальному размеру после выздоровления. Насторожить должен узел, который сохраняется более месяца, продолжает расти, становится плотным или неподвижным, особенно в надключичной области. Чаще всего пациенты сами находят увеличенный лимфоузел на шее или под мышкой и обращаются к онкологу из-за страха рака. Причиной могут быть больной зуб, воспаленная миндалина, ранка на коже или кошачья царапина.

Если увеличение лимфоузла не связано с очевидной причиной и сохраняется, врач может назначить дополнительные обследования. При подозрении на опухолевый процесс одной ультразвуковой диагностики недостаточно — она показывает размер и структуру узла, но не позволяет определить клеточный состав. Для этого требуется исследование ткани, а при подозрении на лимфому тонкоигольная пункция не всегда информативна — в некоторых случаях необходима эксцизионная биопсия с удалением узла целиком.

Иванов предупредил, что одна из самых частых проблем — промедление, когда человек месяцами ждет, что изменение пройдет само, начинает принимать антибиотики или прогревать область лимфоузла. Пока причина не установлена, тепловые процедуры и массаж лучше исключить. Осмотр врача занимает гораздо меньше времени, чем попытки самостоятельно разобраться с проблемой.

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