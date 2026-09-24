Не только кофе: сомнолог рассказала, какой чай бодрит сильнее всего

Сомнолог «СМ-Клиники» Наталья Вязова в беседе с « Лентой.ру » рассказала, какой чай сильнее всего ухудшает качество сна. По словам специалиста, среди классических сортов наибольшее количество кофеина обычно содержится в черном чае, однако крепкий зеленый чай также способен оказывать заметное стимулирующее действие.

Врач отметила, что черный и зеленый чай часто воспринимаются как менее бодрящие напитки по сравнению с кофе, однако это не означает, что их можно без ограничений употреблять непосредственно перед сном. Крепкая заварка во второй половине дня у чувствительного человека способна поддерживать состояние бодрствования именно тогда, когда нервной системе уже необходимо переходить к отдыху, что в итоге ухудшает качество сна.

Сомнолог также посоветовала обращать внимание на крепость напитка: чем больше заварки используется и чем дольше чай настаивается, тем больше кофеина переходит в напиток. Поэтому слабая чашка чая и очень крепкая заварка одного и того же сорта — не одно и то же с точки зрения воздействия на организм, уточнила доктор.

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