Роспотребнадзор назвал группы риска для вакцинации от гриппа

Пресс-служба Роспотребнадзора в беседе с журналистами назвала категории граждан, которым в первую очередь рекомендуется сделать прививку от гриппа. По данным ведомства, первоочередной вакцинации подлежат лица, входящие в группы риска, пишет РИА Новости .

К ним специалисты отнесли детей, пожилых людей старше 60 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями, включая сахарный диабет и сердечно-сосудистые патологии. Именно эти категории наиболее уязвимы перед вирусом и чаще сталкиваются с тяжелыми осложнениями.

Кроме того, в Роспотребнадзоре добавили, что первоочередная вакцинация рекомендована лицам, чья профессиональная деятельность связана с высоким контактом с населением. В этот список вошли медицинские работники, учителя, сотрудники социальной сферы и торговли. Именно они, по мнению специалистов, находятся в зоне повышенного риска заражения и могут способствовать распространению инфекции.

Ведомство напомнило, что оптимальным временем для вакцинации остаются сентябрь и октябрь — иммунитет успевает сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости. При возникновении вопросов о вакцинации рекомендуется обращаться к лечащему врачу.

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