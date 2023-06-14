Пентагон сообщил о перебросе истребителей на Восток из-за российской авиации

Несколько истребителей пятого поколения F-22 отправили на Восток из-за повышенной активности российской авиации. Опасение Америки вызвало, как сообщило командование Пентагона, якобы, непрофессиональное и излишне активное движение самолетов Российской Федерации в небе над Сирией. В итоге в зоне присутствия вооруженных сил Америки были развернуты дополнительные силы американской авиации.

Отметим, что еще в марте этого года глава командования Майкл Курилла обратил внимание на повышение активности российских самолетов. Америка была обеспокоена, что вооруженная авиация России часто пролетает над базами Америки в Сирии.