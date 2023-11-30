Пентагон: средства на военные поставки Украине у США уже на исходе

Соединенные штаты Америки продолжают поставки оружия ВСУ, однако средства в рамках первоначально одобренного военного бюджета страны заканчиваются. На это указала заместитель официального представителя американского Минобороны Сабрина Сингх.

Насколько долго в перспективе Вашингтон сможет продолжить поставки вооружений Украине Сингх пояснить затруднилась.

«Мы продолжаем поставлять Украине то, что можем, и то, что остается из имеющегося президентского бюджета. Наши средства заканчиваются», - цитирует представителя Пентагона РИА Новости.

По словам представителя Минобороны США, в Белом доме рассчитывают, что в ближайшие недели Конгресс все таки примет запрос американского президента Джо Байдена о выделении дополнительной помощи Киеву в ориентировочном размере в 100 млн долларов.