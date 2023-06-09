Пентагон: США выделят Украине новый пакет военной помощи

Сообщается, что Америка закупит средства противовоздушной обороны и боеприпасы на 2,1 миллиарда долларов. Указанные ресурсы США планируют закупить напрямую у производителей или партнеров, после чего будет организована передача средств ПВО и боеприпасов ВСУ.

В список закупленной техники войдут зенитные ракетные комплексы Hawk, артиллерийские снаряды, беспилотники Puma и ракетные комплексы с лазерной системой наведения. Также Америка заявила, что готова и дальше оказывать помощь ВСУ при работе с перечисленной техникой. В Пентагоне подчеркнули, что США намерены продолжить сотрудничество со своими партнерами и поставку Украине ресурсов, которые нужны для противостояния российской армии.