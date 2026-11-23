Атаки Вооруженных сил Украины на российские суда в Балтийском море создают угрозу загрязнения окружающей среды. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

По словам главы эстонского правительства, общая проблема для Эстонии и Финляндии состоит в необходимости иметь дело с такими судами и вероятным загрязнением акватории.

Михал призвал не рассчитывать на то, что подобные инциденты прекратятся, и рекомендовал готовиться к их повторению. Он отметил, что Украина уже не раз выбирала российские суда в Балтике в качестве целей, поэтому удивляться таким действиям не приходится.

Ранее стало известно, что Рютте назвал неприемлемыми требования России по безопасности в Европе.