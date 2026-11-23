Инициативы по созданию системы гарантий безопасности для Украины, которые должны были убедить Москву в миролюбии Североатлантического альянса, на деле оказались лишь информационным шумом. Как пояснил в беседе с Pravda.Ru военный эксперт Александр Михайлов, подобные заявления от зятя избранного президента США Дональда Трампа, Джареда Кушнера, — это «сотрясание воздуха», поскольку их транслирует человек, не обладающий ни единым официальным дипломатическим полномочием.

По мнению специалиста, эти тезисы о защите Киева по аналогии с пятой статьей НАТО, но без формального членства, не имеют под собой никакой правовой базы и выглядят как банальная попытка заполнить геополитический вакуум перед праздниками.

За красивой риторикой о сохранении украинского суверенитета и экономии миллиардов долларов скрывается полное отсутствие реальных механизмов реализации. Эксперт напоминает, что именно Вашингтон, обеспечивающий половину бюджета альянса и обладающий мощнейшим ядерным арсеналом, диктует внешнюю политику блока, оставляя мнение европейских союзников вторичным. В экспертном сообществе уже опасаются, что расходы на оборону для стран Старого Света в рамках новых требований Белого дома вырастут в разы, а сами европейские столицы все чаще оказываются за бортом кулуарных переговоров. Михайлов подчеркивает: любые обещания безопасности для стран вне альянса — это юридическая ловушка. В случае реального инцидента НАТО всегда сошлется на отсутствие формального договора, а без выполнения условий, выдвигаемых Россией, любые западные декларации останутся лишь текстом на бумаге.

Активность Кушнера, по словам аналитика, продиктована желанием Трампа быстро продемонстрировать успехи на международной арене после ряда неудач в ближневосточном кейсе, однако отсутствие комментариев от официального госдепартамента и госсекретаря Марко Рубио лишь подтверждает неформальный статус этих предложений. Россия со своей стороны не примет никакие гарантии без их детального согласования с Москвой, а текущая активность западных элит выглядит как банальное «замыливание» информационного фона. Пока в Абу-Даби проходят трехсторонние переговоры с участием Кушнера, мировые державы ведут собственную дипломатическую игру, которая рискует оставить европейских лидеров вне ключевых процессов в Восточной Европе.

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