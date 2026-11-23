Даже внешне исправный удлинитель может стать причиной пожара в квартире. Какие признаки предупреждают о надвигающейся опасности и какие привычки хозяев могут закончиться пожаром, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказали специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас».

«Главные тревожные сигналы — нагрев самого корпуса удлинителя, вилки или питающего провода, а также потемнение и оплавление пластика вокруг розеточных гнезд. Насторожить должны треск или искрение при включении приборов, мигание и потеря яркости лампочек, сбои в работе подключенной техники, а также запах гари или плавящейся изоляции», — предупредили спасатели.

Особенно опасно игнорировать запах горелого пластика, даже если сам удлинитель продолжает работать. Срабатывание защиты сетевого фильтра или автоматического выключателя также свидетельствует о возможной проблеме с электросетью. Причиной может быть не только перегрузка, но и короткое замыкание либо другая неисправность.

Отдельную угрозу представляют мощные бытовые приборы. Спасатели предостерегают от подключения через удлинители обогревателей, электрочайников, стиральных и посудомоечных машин, утюгов, микроволновок и водонагревателей.

«Любую энергоемкую технику следует включать напрямую в исправную стационарную розетку. При нагреве воды или воздуха эти устройства длительно потребляют слишком много электроэнергии и сильно нагружают сеть», — пояснили в «Мособлпожспасе».

При этом опасность зависит вовсе не от количества занятых розеток. Даже два мощных устройства могут перегрузить удлинитель, тогда как телевизор, настольная лампа и зарядка для телефона обычно укладываются в допустимые значения. Чтобы избежать перегрева, специалисты рекомендуют складывать мощность всей одновременно работающей техники и оставлять запас не менее 15–20% от максимальной нагрузки, указанной производителем удлинителя.

Но есть и менее очевидная причина пожара. Кабель может перегреваться даже без превышения допустимой мощности, если он остается смотанным на катушке или лежит под ковром, пледом либо мебелью. В таком положении тепло плохо отводится от провода. Не менее рискованно соединять удлинители друг с другом: нагрузка от всех подключенных приборов в итоге приходится на первый провод и розетку.

Если удлинитель начал нагреваться, искрить или пахнуть гарью, пользоваться им дальше нельзя. Устройство необходимо безопасно обесточить. Если вилка оплавилась, застряла в розетке или появилось пламя, при наличии безопасного доступа следует отключить электричество через автомат в щитке, не пытаясь выдернуть поврежденную вилку. Тушить водой прибор под напряжением категорически запрещено, подчеркнули в «Мособлпожспасе». При появлении дыма или огня нужно вывести людей из помещения, плотно закрыть дверь и вызвать экстренные службы по единому номеру 112.