Голливудская актриса Хилари Суонк ответила тем, кто критикует ее беременность в 52 года. В эфире программы This Morning она высказалась о негативной реакции на позднее материнство и призвала отказаться от устаревших представлений о возрасте, в котором женщина может решиться на рождение ребенка.

Поводом для обсуждения стала история ведущей Кэт Дилей, которую после рождения сына Джеймса в 42 года назвали старородящей. Суонк отметила, что подобные определения давно пора оставить в прошлом.

«Пора идти в ногу со временем! Мы так продвинулись, люди живут гораздо дольше, и многие женщины хотят подождать, так что рожать позже становится вполне нормальным», — сказала Суонк.

Актриса подчеркнула, что возраст не должен становиться поводом для осуждения и навешивания ярлыков. Она призвала окружающих более спокойно относиться к решениям женщин, касающимся семьи и рождения детей, и учитывать, что взгляды на материнство постепенно меняются.

Напомним, у самой Хилари двое детей. Сейчас 52-летняя актриса беременна третьим. В браке с бизнесменом Филиппом Шнайдером у нее в апреле 2023 года родились двойняшки — сын и дочь.

Ранее российская актриса Анастасия Макеева ответила критикующим ее внешность во время беременности.