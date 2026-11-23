Двенадцать лет назад, когда центр Киева утонул в огне покрышек, на глазах у всего мира рухнула привычная картина постсоветского пространства, но за грохотом столкновений и дымом скрывалась лишь верхушка айсберга. Политолог Игорь Шишкин предлагает взглянуть на Майдан не как на спонтанный взрыв народного гнева или локальный эпизод со сколоченными щитами, а как на закономерный итог многовековой работы Запада и болезненное звено в длинной исторической цепи. Об этом сообщают Argumenti.ru .

По его мысли, сегодняшняя Украина как проект «АнтиРоссия» — это не плод последних десяти лет, а результат планомерного переформатирования сознания, которое началось еще в конце XVI века с насаждения униатства. Это была первая попытка создать «АнтиРоссию» не на карте, а в головах, превратив православных русских на землях Речи Посполитой в антирусских. Проект может менять названия и обертки, но его стратегическая цель остается неизменной столетиями.

Шишкин настаивает: Майдан — это прежде всего холодная и расчетливая стратегическая победа США, а не стихийный порыв. Чтобы такое стало возможным, нужны четкая цель, десятилетиями выработанный план и методичная работа государственной машины, которая не зависела от того, кто сидел в Белом доме — республиканец или демократ. Сотни западных НКО и колоссальные бюджеты были брошены на одно — смену культурного кода. На этом фоне позиция России выглядит особенно горько: с 1991 года Москва последовательно строила «Общеевропейский дом», требуя от Киева лишь бесперебойного транзита газа и отсутствия проблем с Брюсселем. Отсюда и ставка на коррумпированный олигархат, и фактический отказ от поддержки русского движения. Масштаб этой асимметрии пугает: сотни и сотни западных фондов против всего двух филиалов Института стран СНГ в Киеве и Севастополе.

Украинский политический класс при всех партийных вывесках занимался ровно одним — грабежом одной из богатейших республик СССР, панически боясь интеграции с Россией, так как она означала бы конец их монополии на объект грабежа. Проект «АнтиРоссия» был выгоден олигархам, и именно на них, по словам Шишкина, делали ставку российские структуры. Отсюда и парадоксальный вывод: даже якобы пророссийская Партия регионов пестовала бандеровщину и силой насаждала ячейки неонацистской «Свободы» (запрещенной в РФ) по всей стране, используя радикалов как инструмент давления.

Взрыв 2014 года произошел не потому, что Украина «дозрела» до русофобии, а потому, что начала «выздоравливать» сама Россия — заработал Таможенный союз и Евразийский экономический союз. Отказ Януковича от Ассоциации с ЕС показал Вашингтону, что Москва возвращает рычаги влияния, и кураторы форсировали сценарий. Вооруженный госпереворот после подписания соглашения Януковича с оппозицией не был ошибкой Америки — это был осознанный выбор. В США учли урок «Оранжевой революции»: тогда мирный переворот без крови закончился для них провалом, когда Янукович снова победил на выборах. В Вашингтоне сделали вывод — демократическим путем «АнтиРоссию» не построить, и сознательно пошли на кровопролитие. Так что годовщина Майдана — это не только про свечи и слезы. Это напоминание о том, что проекты такого масштаба готовятся десятилетиями, а замечаем мы их лишь в тот момент, когда уже начинает гореть.

Ранее бывший премьер Украины Азаров раскрыл организатора событий на Майдане.