С апреля по октябрь в Рязанской области под личным контролем губернатора Павла Малкова проходила масштабная всероссийская акция «Вода России», результаты которой превзошли ожидания. Об этом сообщает издание 7info .

За семь месяцев активной работы экологическое движение в регионе приобрело по-настоящему народный размах: было организовано 80 субботников, в ходе которых неравнодушные люди привели в порядок более 45 километров береговых линий, собрав почти 114 кубометров мусора.

Экологический фронт объединил свыше 1,2 тыс. человек самых разных возрастов и профессий. К берегам рек вышли не только школьники и студенты, но и сотрудники местных предприятий, государственные служащие и волонтеры, показав пример настоящей гражданской сплоченности. Сезонные уборки торжественно завершились на живописных берегах Оки в Рязанском и Рыбновском округах, однако география заботы о природе в этом году оказалась гораздо шире. Активисты также расчистили территории у городского ручья Песоченка, а в районах области привели в порядок малые реки — Мошку в Сапожковском округе и Пет в Пителинском. Вся эта масштабная работа велась в рамках федерального нацпроекта «Экологическое благополучие», направленного на сохранение чистоты водных артерий страны.

Подводя итоги, глава региона Павел Малков лично поблагодарил каждого, кто нашел в себе силы выйти на субботник.

Ранее сообщалось, что почти 40 водоемов расчистили в Московской области в 2026 году по программе губернатора.