Перед сезоном благоустройства в Городском округе Пушкинский освобождают площади для хранения отходов

Со сменой времени года меняются и задачи, поставленные перед сотрудниками коммунальных предприятий.

В скором времени в подмосковной Ивантеевке приступят к опиловке деревьев и ремонту элементов благоустройства. Перед тем, как стартуют активные работы по уборке территорий городского округа Пушкинский, комбинату коммунального хозяйства и благоустройства в Ивантеевке необходимо освободить территорию базы временного хранения отходов.

Сотрудники комбината приступили к данным работам.

«Совсем скоро коммунальные службы начнут активные работы по уборке территорий, опиловке деревьев, ремонту элементов благоустройства. Мусор нужно будет вывозить с городских территорий и перерабатывать», — написал в своем телеграмм-канале глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Глава Красноцветов проинформировал, что во время работ используют различную технику: ГАЗели, ломовозы и погрузчики. Старые ветки деревьев моментально превращаются в щепу, которую потом вывозят с места хранения на улице Кирова.

Опиловке и удалению сухостойных и аварийных деревьев в Городском округе Пушкинский уделяют особенное внимание. С подобной просьбой оставляют комментарии на портале «Добродел» некоторые горожане. На сайте размещают и другие жалобы. Достаточно зайти на портал, выбрать подходящую тему сообщения, рассказать о проблеме и загрузить фотографии.