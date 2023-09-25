Перед тем как выбросить питона в лес, его пытались пристроить в зоомагазин

В Подмосковье сейчас активно обсуждают историю с найденным на улице питоном. Выяснилось, что изначально двое неизвестных мужчин пытались пристроить змею в один из зоомагазинов, а когда у них не получилось, выкинули её на улицу прямо в ящике. Об этом изданию «Подмосковье сегодня» рассказали продавцы сетевого зоомаркета в микрорайоне Железнодорожном Балашихи.

Вчера в лесу недалеко от села Новый Милет в Балашихе грибники обнаружили террариум с живым питоном. О находке они тут же сообщили в службу 112. Спасатели забрали рептилию и отвезли к ветеринарам.

Как удалось узнать изданию «Подмосковье сегодня», питона владельцы не сразу выбросили в лес. Сначала его пытались все-таки пристроить в один из зоомагазинов Балашихи.

«Мужчина подошел ко мне, как к аквариумисту. Спросил, как я отношусь к змеям. Я ответила, что нейтрально. Я не понимала сначала, к чему он спрашивает. Потом он мне задал вопрос, могу ли я забрать питона двухметрового. Я сказала, что я к себе его забрать не могу. После чего последовал вопрос, можем ли мы забрать его к себе в магазин», - рассказал нам Валентина Волкова, которой предложили забрать змею в минувшее воскресенье.

Управляющий магазина запретил продавцам забирать питона. Регламент торговой сети не позволяет держать ни экзотических животных, ни рептилий вообще.

«Причина была в том, что они переезжают и им надо побыстрее, вот именно в этот же день куда-то пристроить змею. Я поняла, что это даже не их была змея. Потому что, когда я задала вопрос, как давно вы его кормили и чем вы его кормили вообще, последовал ответ, что не знают, потому что это змея то ли мамы его, то ли тещи», - говорит Волкова.

Ранее ветеринары рассказали, что найденный в лесу питон чувствует себя сносно и у него хороший аппетит.