«Передавать данные без ведома запрещено»: стоит ли срочно отзывать свою биометрию в МФЦ

Россияне массово «штурмуют» МФЦ с целью оформить отказ от передачи своих биометрических данных в Единую биометрическую систему (ЕБС). По слухам в Сети, это якобы нужно успеть сделать до 1 сентября.

Как рассказала юрист, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева, такая паника во многом связана с рассылками злоумышленников в мессенджерах и социальных сетях. Граждане боятся, что их биометрические данные используют в корыстных целях и опасаются за их сохранность.

«Согласно закону, размещение биометрических данных граждан в ЕБС возможно только с их согласия и при личном присутствии. Таким образом, передавать такие данные без их ведома запрещено», — пояснила Васильева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом, по словам собеседницы, направить запрет на передачу данных в ЕБС можно будет в любой момент, и содержащаяся биометрия будет удалена из системы.

«В целом, по моему мнению, биометрия призвана упростить получение услуг гражданами и опознавание людей. Например, с помощью этих данных можно будет получить некоторые услуги удаленно, когда раньше необходимо было личное посещение. Также это является и дополнительным способом идентификации личности. Главное, чтобы эти данные были защищены от злоумышленников», — подытожила юрист.

Ранее в России предложили верифицировать посетителей ресторанов с помощью биометрии.