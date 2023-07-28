Покажи свое лицо: в России предложили верифицировать посетителей ресторанов с помощью биометрии

Недавно стало известно, что пассажиров РЖД могут начать верифицировать по биометрическим данным. Передовую систему проверки личности можно внедрить также в других общественных местах страны, считают специалисты.

Эксперт по цифровой безопасности Юлия Манн предложила использовать биометрию, то есть систему идентификации человека по отпечаткам пальцев, голосу или фотографии, в ресторанах и госучреждениях.

«Проходить в различные заведения и использовать разные сервисы с помощью биометрии станет более удобно. Больше не нужно будет запоминать пароли или носить с собой бумажные документы. В ресторанах, например, будут быстрее регистрировать и обслуживать посетителей. А в МФЦ — быстрее обрабатывать документы», — заявила Манн корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница добавила, что систему идентификации можно реализовать и внедрить в качестве комплекса различных приборов: сканеров отпечатков пальцев или камер, распознающих лица. По ее мнению, такие устройства можно интегрировать в работу ресторанов и научить сотрудников ими пользоваться.

«Программное обеспечение может быть как частным, разработанным специально для ресторанов и других общественных мест, так и государственным, если государство будет регулировать эту область», — предложила Манн.

Эксперт подчеркнула, что система идентификации с помощью биометрии упрощает нашу повседневную жизнь. По словам Манн, это надежный способ хранения данных, тяжело поддающийся мошенникам — отпечатки пальцев и другую биометрию сложно подделать.

Однако многих граждан все же несколько пугают подобные технологии, и раскрывать свои данные они не всегда готовы. Юрист Юрий Капштык подчеркнул, что вводить идентификацию по биометрии следует только в государственных учреждениях.

«Ресторан — это место предпринимательской деятельности. На мой взгляд, когда люди идут туда, они готовы потратить свое время и спокойно провести время. Они никуда не торопятся. А в МФЦ, метро или в государственных службах биометрия — это хороший вариант. Такое нужно развивать», — отметил Капштык в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее мы писали о том, что РЖД начнет использовать биометрию при посадке пассажиров в поезда.