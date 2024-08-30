Переехала работать из Липецкой области: Преподаватель купила квартиру в Люберцах по «Соципотеке»

Учительница русского языка и литературы переехала работать в Подмосковье из Липецкой области, она смогла приобрести собственную квартиру в Люберцах благодаря участию в региональной программе «Социальная ипотека». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Уже больше десяти лет из общего двадцативосьмилетнего стажа Надежда Близнюк работает в МОУ СОШ №28. По словам обладательницы сертификата, работать в школе она решила еще сама будучи младшеклассницей.

«Я веду предметы, которые являются основополагающими для нашего народа. Русский язык — это наш государственный язык. Если говорить о литературе, у нас столько выдающихся, талантливых творческих людей! Россия просто сокровищница в этой сфере!», — поделилась женщина.

Долгое время Надежда снимала жилье. Узнав в профсоюзном комитете о региональной программе улучшения жилищных условий, она подала документы. Квартиру педагог выбрала в пешей доступности от школы. Теперь у нее уютная, хорошая, а, главное, своя «однушка». Приоритетом для нее было наличие ремонта.