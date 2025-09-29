Африканский блогер Кадрол, переехавший из Конго в Крым, раскрыл неожиданное культурное различие, которое поразило его в России. В шоу «Летний подкаст №1» он признался, что не может понять, почему россияне не употребляют в пищу голубей.

Блогер признался, что «офигел» с того, что голубь в России — не съедобная птица. Он также добавил, что ему хотелось бы попробовать это блюдо и в России. Ранее он пробовал лишь на Родине, но теперь живет в Крыму, где лишь удивляется отличиями в гастрономии.

Его рассказ получил неожиданное продолжение, когда ведущий подкаста, блогер Эльдар Джарахов, вспомнил свой опыт во Франции, где случайно заказал и съел голубя в кафе, даже не подозревая об этом.

Несмотря на разные культурные и гастрономические обычаи, блогер искренне интересуется жизнью в РФ и его устраивает новые места, ставшие уже родными. В России Кэдрол оказался еще в 2018 году после школы, гд столкнулся с необходимостью не только изучать язык, но и понимать местные обычаи.

Ранее сообщалось, что поездка в Москву перевернула представление британца-скептика о России.