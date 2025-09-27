Известный британский журналист и скептик Джеймс Делингпол совершил визит в Москву по приглашению Русской православной церкви и вернулся с сенсационными для западного обозревателя выводами. Его статья в The Spectator ломает стереотипы, рисуя картину, радикально отличающуюся от привычного образа России в западных СМИ.

Главным шоком для журналиста стала повседневная жизнь города. Он с удивлением отметил, что улицы Москвы чистые и безопасные, где нет угрозы быть ограбленным или атакованным. Делингпол называет московское метро лучшим в мире, восхищается изобилием на рынках, где продаются натуральные продукты, и отмечает низкий подоходный налог. По его наблюдениям, рестораны в центре полны посетителей, что противоречит мнению об экономическом коллапсе.

Особое впечатление на него произвела духовная жизнь. Посещение Покровского монастыря и очереди к мощам блаженной Матроны Московской он описывает как пример глубокого, терпеливого благоговения. Журналист подчеркивает доброту и готовность помочь — случай, когда молодой москвич проводил его до нужного места, стал для него символичным.

В политической части поездки Делингпол обсуждал с представителями РПЦ положение единоверцев в Молдавии, где, по его словам, власти проводят преследования Церкви. Он же задавал прямые вопросы о независимости РПЦ от государства, получая сложные, многослойные ответы, отсылающие к историческому контексту.

По словам туриста, Россия — великолепная страна, чей образ на Западе имеет мало общего с реальностью.

