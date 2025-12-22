Переезд без потерь: многодетных освободили от налога при продаже квартиры

Эксперты прогнозируют увеличение числа сделок с недвижимостью, где продавцами выступают многодетные семьи, в связи с расширением условий для получения налогового вычета. По оценкам экономистов, активность в этом сегменте может увеличиться на 5-7% в течение следующего года, сообщает Газета.ру.

С 2024 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, расширяющие право семей с детьми на освобождение от налога на доходы физических лиц при продаже жилья. Льгота теперь распространяется не только на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, но и на случаи, когда ребенок является студентом-очником до 24 лет или признан недееспособным без ограничений по возрасту. Ключевым условием остается покупка нового жилья большей площади или стоимости в установленные сроки.

Аналитики отмечают, что основным эффектом нововведения станет реализация отложенного спроса. Многие семьи, вынужденно откладывавшие продажу тесного жилья из-за необходимости выплаты НДФЛ до истечения минимального срока владения, теперь получат финансовый стимул для улучшения жилищных условий. Сохраненные средства, которые ранее уходили в бюджет в виде налога, могут быть направлены на первоначальный взнос по новой ипотеке или ремонт.

По мнению экспертов, наибольший эффект от изменений будет заметен в регионах с активным рынком новостроек и доступными программами субсидированной семейной ипотеки. В денежном выражении экономия для одной семьи может составить от нескольких сотен тысяч до миллионов рублей в зависимости от стоимости проданной квартиры, что существенно влияет на бюджет переезда.

Однако массового всплеска продаж не ожидается. Решение о смене жилья по-прежнему зависит от макроэкономической ситуации, общего уровня доходов населения и доступности привлекательных предложений на рынке. Расширенная льгота лишь снимает один из фискальных барьеров, делая финансовое планирование для многодетных семей более гибким.

