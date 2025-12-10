Эксперт по безопасности перечислил правила использования фейерверков в Новый год

Новогодняя ночь с ее магией огней и салютов таит в себе не только радость, но и вполне реальные риски. Каждый праздник спасатели и врачи констатируют печальную статистику: пожары, ожоги и травмы от пиротехники становятся почти неизбежным спутником ликования. Заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин акцентирует, что главный враг безопасности — беспечность и погоня за сомнительной экономией. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, первое и непреложное правило — приобретать фейерверки, гирлянды и бенгальские огни только в проверенных местах: специализированных магазинах или отделах крупных сетей, где можно запросить сертификат. Каждая елочная гирлянда перед использованием должна быть тщательно осмотрена на целостность изоляции, а малейший запах гари или нагрев провода — сигнал к немедленному отключению от сети.

Эксперт подчеркнул, что при этом даже качественная пиротехника требует строгого соблюдения правил игры. Запускать салюты с балкона или во дворе многоэтажки — это не бравада, а прямая угроза жизни и имуществу. Для фейерверков существует только один допустимый сценарий: специально отведенная открытая площадка вдали от домов, линий электропередачи и деревьев, и обязательно в безветренную погоду. В квартирах допустимы лишь бенгальские огни и хлопушки, купленные в том же специализированном магазине. При этом искры должны быть максимально удалены от занавесок, мебели и легковоспламеняющихся жидкостей. Погасший бенгальский огонь нельзя сразу отправлять в мусорное ведро — его необходимо полностью остудить, а затем поместить в емкость с водой, чтобы исключить тление.

По его мнению, грамотная утилизация — финальный, но не менее важный этап безопасности. Намокшую коробку от фейерверков нельзя пытаться просушить и использовать — ее следует сразу выбросить. Таким образом, ключевой вывод для встречи Нового года прост: праздник останется светлым и радостным только при осознанном отношении к праздничной атрибутике. Несколько минут, потраченных на изучение инструкции и выбор правильного места для салюта, — это та небольшая цена, которая позволяет сохранить самое ценное: здоровье, жилье и саму возможность встречать следующие праздники в кругу близких.

Ранее юрист напомнила о том, за что можно получить штраф под Новый год.