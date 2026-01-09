Переезд завершен, но вопросы остались: представитель Лурье раскрыла новые детали
Адвокат Свириденко не уточнила время передачи Лурье ключей от квартиры Долиной
Фото: [Митинг-концерт «Мы вместе» на Васильевском спуске/Медиасток.рф]
Адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы покупательницы квартиры Полины Лурье, подтвердила завершение переезда певицы Ларисы Долиной из спорного жилья. Об этом сообщает ТАСС.
При этом юрист отказалась предоставить какую-либо информацию относительно времени и обстоятельств передачи ключей от объекта недвижимости новой владелице.
На запрос журналистов о деталях этого процесса Свириденко заявила, что комментариев по вопросу передачи ключей Лурье дано не будет. Таким образом, факт окончания переезда был официально подтвержден, в то время как конкретные временные рамки и условия финальной части сделки остались нераскрытыми.
