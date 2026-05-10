Переходу Батракова в ПСЖ не бывать: агент расставил все точки

Владимир Кузьмичев заявил, что представители французского клуба не посещали игры железнодорожников. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к полузащитнику из Европы, передает Газета.ру.

Информацию о присутствии французских представителей назвали ложной

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о появившихся в прессе сообщениях. Агент категорически опроверг данные о том, что скауты французского «Пари Сен-Жермен» посещали матчи железнодорожников для наблюдения за его клиентом.

Интерес из ведущих европейских чемпионатов ранее обсуждался в СМИ

До этого момента в различных источниках действительно появлялась информация о возможном интересе к молодому российскому футболисту со стороны клубов из Англии, Испании, Италии и Германии. Однако слухи о конкретном внимании со стороны гранда французского футбола не подтвердились.

Статистика и стоимость воспитанника Локомотива

Алексей Батраков является воспитанником системы «Локомотива». В нынешнем сезоне молодой игрок вошел в тройку лучших бомбардиров Российской премьер-лиги. Всего в текущем розыгрыше он провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, отличившись 17 забитыми мячами и отдав 12 результативных пасов. Действующее соглашение полузащитника с железнодорожниками рассчитано до лета 2028 года. По оценкам интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость 20-летнего футболиста составляет 25 миллионов евро.

Турнирное положение Локомотива в РПЛ

После 28 сыгранных туров московский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Лидером чемпионата является петербургский «Зенит», набравший 65 очков. Второе место с 63 баллами занимает «Краснодар», при этом у краснодарцев имеется один матч в запасе.