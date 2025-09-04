Переиграл в армрестлинг: студента судят за сломанную руку товарища

Студент предстал перед судом за перелом руки, нанесенный товарищу в ходе соревнования по армрестлингу прямо во время университетского занятия. Об этом также сообщил телеграм-канал Baza .

В Саратове рассматривается дело студента, обвиняемого в нанесении тяжких телесных повреждений своему товарищу во время состязания по армрестлингу. Происшествие случилось в ноябре 2023 года в Саратовском государственном университете. Михаил Новоярчиков и Владислав Борисов решили померяться силами прямо на занятии физкультурой. В ходе борьбы Новоярчиков сломал Борисову руку, что привело к обращению последнего в полицию.

Первоначально дело было возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, однако впоследствии было переквалифицировано на умышленное причинение вреда здоровью. Теперь Новоярчикову грозит до восьми лет лишения свободы.

Защита подсудимого утверждает, что произошел несчастный случай, ссылаясь на неправильную постановку рук и отсутствие необходимого оборудования для армрестлинга. Вице-президент областной Федерации армрестлинга Игорь Душутин также поддержал версию о несчастном случае. Адвокаты Новоярчикова считают, что столь длительное расследование дела о сломанной руке — беспрецедентный случай.

