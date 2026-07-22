Перелом после ДТП и билет в Москву: «Аэрофлот» перевез двух тигриц, которым запретили жить в тайге

Авиакомпания «Аэрофлот» безвозмездно перевезла двух амурских тигриц из Приморья в Москву. Хищницы, признанные неспособными выжить в дикой природе, отправились в хоспис для диких кошек в Ленинградской области.

В пресс-службе перевозчика рассказали, что тигрицы прибыли рейсом SU1703 из Владивостока в Шереметьево 21 июля. Сначала самолет доставил из Москвы пустые транспортные клетки, а обратным рейсом — те же клетки уже с животными.

Обе кошки содержались в центре реабилитации в Приморском крае. Одной из самок примерно 2,5–3 года, ее отловили в Облученском районе Еврейской автономной области. У нее диагностировали тяжелую травму задней лапы — застарелый перелом с неправильным срастанием костей, вероятно, полученный в результате ДТП. Второй тигрице около 10 лет, ее нашли в Хасанском районе Приморья с поврежденной передней левой лапой — причина, скорее всего, та же. Дальнейшую судьбу животных определил Росприроднадзор, постановивший передать обеих в хоспис для диких кошек.