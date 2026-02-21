Перенос срока оплаты ЖКУ и новые правила для медиков: что изменится для россиян с 1 марта

С 1 марта в России вступает в силу пакет новых законов, затрагивающих сферу ЖКХ, образование, транспорт, цифровые сервисы и предпринимательскую деятельность. Изменения, как пишет РИА Новости , коснутся сроков оплаты коммунальных услуг, правил целевого обучения медиков, авиаперевозок, онлайн-подписок и ряда других направлений.

С начала весны крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг переносится с 10-го на 15-е число месяца. Квитанции будут направляться гражданам до 5-го числа. Предполагается, что это позволит оплачивать счета после получения заработной платы и снизит риск просрочек.

Студенты медицинских вузов, обучающиеся по целевым договорам, обязаны будут отработать в организации, предоставившей квоту. В случае отказа предусмотрен возврат затрат на обучение и двукратный штраф. Аналогичная ответственность вводится для заказчиков при невыполнении обязательств по трудоустройству. Срок обязательной отработки не превысит трех лет и будет зависеть от специальности.

Семьям с детьми до 12 лет гарантируют предоставление соседних мест в самолете без доплаты. Авиакомпании обязаны заранее информировать пассажиров об условиях перелета и не взимать плату за исправление собственных ошибок в билете. Дополнительно упрощается провоз детских колясок и покупок из duty free.

Онлайн-сервисы больше не смогут списывать средства за подписку после отвязки банковской карты. Компании должны обеспечить простой механизм отказа в личном кабинете.

Владельцев торговых объектов обяжут размещать основные надписи на русском языке. Ужесточается ответственность за неборьбу с борщевиком — штрафы для собственников земель могут достигать 700 тысяч рублей.

Реклама энергетических напитков будет сопровождаться обязательным предупреждением о вреде чрезмерного потребления. Онлайн-кинотеатры по требованию Роскомнадзора должны удалять запрещенный контент в течение суток.

Газовые службы получат право отключать квартиры при систематических нарушениях эксплуатации оборудования. Микрофинансовые организации обязаны идентифицировать заемщиков через Единую биометрическую систему при выдаче онлайн-займов до миллиона рублей.

Также запускается федеральный регистр беременных, обновляются правила работы гостиниц и увеличивается количество обязательных часов практики при обучении на права категории B — с 38 до 42.

