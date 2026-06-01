Переносчики денге и вируса Зика в России: насколько реальна угроза для Подмосковья по версии энтомолога
Энтомолог Сычева: тигровых комаров в Подмосковье не будет еще ближайшие 50 лет
Жителей Подмосковья встревожили сообщения о появлении в России опасного азиатского тигрового комара, способного переносить лихорадку денге и вирус Зика. Энтомолог биологического факультета МГУ Ксения Сычева объяснила в беседе с REGIONS, стоит ли опасаться полосатых насекомых в столичном регионе.
Азиатский тигровый комар получил свое название из-за характерного окраса: темное тельце и лапки украшены белыми полосками, на спинке выделяется светлая продольная линия. Природный ареал вида — тропики и субтропики Юго-Восточной Азии. В отличие от обычных комаров, этот предпочитает размножаться не в болотах, а в мелких искусственных емкостях: брошенных покрышках, банках, цветочных поддонах.
По данным Роспотребнадзора, популяции тигрового комара действительно фиксируются в Сочи, Крыму, Краснодарском крае, Дагестане и на Ставрополье. Однако до широт Подмосковья вид пока не добрался.
Ксения Сычева вовсе призвала не поддаваться панике:
«В Москве нет тигровых комаров и не может быть в ближайшие лет 50», — успокоила она.
Их яйца не переживают русские зимы без специального укрытия, а взрослые особи гибнут при первых устойчивых заморозках. Что касается переноса опасных болезней, то для этого комар должен сначала укусить инфицированного человека. В России естественной циркуляции таких вирусов нет, а завозные случаи быстро купируются медиками. Пока тигровый комар Подмосковью не угрожает, от обычных кровососов спасают проверенные средства: репелленты и закрытая одежда.