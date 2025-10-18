Переполненные классы: кошмар учителей или новая прибавка к зарплате?

Фото: [ Химкинская СОШ №8 имени В. И. Матвеева открылась после капремонта/Медиасток.рф ]

Как сообщает «Парламентской газеты», за каждого ребенка, превышающего этот норматив, педагоги будут получать фиксированную компенсацию в размере от одной тысячи рублей.

В настоящее время в российских школах отсутствуют прямые законодательные ограничения по количеству детей в классе. Регулятором служат исключительно санитарно-гигиенические требования, предусматривающие не менее 2,5 кв. метров учебной площади на одного школьника.

Разработчики инициативы полагают, что ее реализация будет способствовать росту престижа педагогической профессии, смягчит проблему нехватки кадров в образовательной сфере и в конечном итоге положительно скажется на уровне обучения.

