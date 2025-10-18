Переполненные классы: кошмар учителей или новая прибавка к зарплате?
В российских школах могут ограничить количество учеников в классе
Фото: [Химкинская СОШ №8 имени В. И. Матвеева открылась после капремонта/Медиасток.рф]
На рассмотрение Государственной Думы поступил законодательный проект, устанавливающий предельную численность учащихся в классах.
Как сообщает «Парламентской газеты», за каждого ребенка, превышающего этот норматив, педагоги будут получать фиксированную компенсацию в размере от одной тысячи рублей.
В настоящее время в российских школах отсутствуют прямые законодательные ограничения по количеству детей в классе. Регулятором служат исключительно санитарно-гигиенические требования, предусматривающие не менее 2,5 кв. метров учебной площади на одного школьника.
Разработчики инициативы полагают, что ее реализация будет способствовать росту престижа педагогической профессии, смягчит проблему нехватки кадров в образовательной сфере и в конечном итоге положительно скажется на уровне обучения.
