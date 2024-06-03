Переселенцы из аварийного жилья Талдомского округа получили первые жилищные сертификаты

Граждане из Талдомского округа, которые переселяются из аварийного жилья, получили сертификаты. Документ позволяет приобрести новое жилье в Подмосковье взамен старого, непригодного для безопасной и комфортной жизни.

Подписали десять соглашений об изъятии жилья в аварийных зданиях города Талдом. Из 10 аварийных помещений площадью 305,1 кв.м. переселят более 20 человек. Благодаря этому они смогут переехать в новые помещения, улучшив условия жизни. Это может быть квартира, дома и даже комната. Глава округа Юрий Крупенин вручил первые сертификаты, дающие право на приобретение.

Жилищный сертификат предполагает расселение за счет государства. Получатель может выбрать любое жилье от застройщика по ДДУ, «первичку» или «вторичку». После подписания всех соглашений власти произведут выплату выкупной стоимости на утвержденный в соглашении банковский счет. Буду использованы средства Талдомского округа и Московской области.

На поиск жителя талдомским получателям дается время до 1 ноября 2024 года. Жилье должно располагаться на территории Подмосковья, которое будет приобретаться с использованием средств субсидии при заключении договора купли-продажи. Выплата этой субсидии осуществляется только после предоставления в администрацию договора купли-продажи и выписки из ЕГРН. Акт приема-передачи для закрытия лицевых счетов также осуществляется в администрации.

Акт передачи не состоится, если у человека есть долги по оплате услуг ЖКХ и другие жилищные задолженности. Также нужна справка о снятии с регистрационного учета всех зарегистрированных по адресу граждан.