«Перестаньте соревноваться у могил»: священник обратился с критикой ко всем верующим

Заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия Алексей Осипов в интервью «Российской газете» рассказал о православном взгляде на традиции захоронения и помощь душе усопшего. Он отметил, что, хотя христианская традиция предпочитает погребение в землю, кремация не является запрещенной.

В современных условиях, когда получение места на кладбище сопряжено с трудностями, она может рассматриваться как допустимая альтернатива. Богослов подчеркнул, что способ упокоения тела, являющегося временным вместилищем души, не влияет на ее посмертную участь, и выбор чаще обусловлен культурными и психологическими причинами.

Осипов обратил внимание на тенденцию подменять внутреннюю память о человеке внешними атрибутами, такими как дорогие памятники и пышные церемонии. По его словам, это может быть проявлением неосознанного материализма, поскольку для души усопшего материальная сторона похорон не имеет значения.

Главной помощью покойному профессор назвал духовное делание живых: личную молитву, совершение добрых дел в его память и изменение собственной жизни в соответствии с заповедями.

