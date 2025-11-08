Перестрелка у ночного клуба в Кемерове закончилась гибелью одного человека

В Кемерове произошла перестрелка у ночного клуба, в результате которой погиб один человек, еще один получил огнестрельное ранение. Инцидент случился около 03:00 у заведения Dolls на Советском проспекте, сообщает ТАСС .

Как сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области, между двумя компаниями возник конфликт, переросший в ссору. В ходе потасовки один из участников достал оружие и открыл стрельбу. Один из мужчин получил ранения, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице. Второй пострадавший госпитализирован, врачи оказывают ему помощь.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»).

Следователи установили всех участников конфликта и проводят допросы. Также изымаются записи с камер наблюдения и назначены экспертизы для выяснения деталей произошедшего. В ведомстве подчеркнули, что расследование продолжается, а все обстоятельства и мотивы перестрелки будут установлены в ближайшее время.

