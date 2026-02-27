Перец, баклажаны, томаты: главные правила посева, о которых молчат на пачках семян

Конец зимы и начало весны — ответственное время для огородников. Как пишет aif.ru, в этот период закладывается основа будущего урожая, и ошибки на стадии посева могут привести к слабым растениям и скудным плодам. Чтобы этого избежать, важно учитывать сроки, освещение, температуру и особенности каждой культуры.

Сроки посева зависят от времени созревания, региона, места высадки и сорта. Сейчас высевают культуры, которым требуется длительный период выращивания рассады.

Перец обычно сеют в марте. От всходов до высадки в грунт должно пройти 60-70 дней. Эта культура очень чувствительна к пересадке, поэтому рассада должна быть крепкой, с хорошей корневой системой. Грунт нужен рыхлый и теплый, а семена желательно предварительно замочить или прорастить.

Баклажаны сеют с обязательной подсветкой. Они, как и перец, плохо переносят пикировку. Особенно критичен температурный режим: он не должен опускаться ниже 15 градусов.

Для томатов оптимальный срок посева — начало и середина марта. Ранние сорта можно сеять позже, а вот со среднеспелыми и высокорослыми затягивать не стоит. Томаты достаточно легко переносят пикировку, но важно провести ее вовремя.

Лук сеют в конце февраля, чтобы к моменту высадки получить крупные, хорошо развитые растения. Он не боится прохлады, но требует много света.

Сельдерей также сеют в конце февраля — начале марта. Его семена прорастают долго, и это нужно учитывать. Особенность посева — поверхностное размещение, емкости обязательно накрывают пленкой для сохранения влаги.

Уход за рассадой не менее важен, чем правильный посев. Плотный грунт и переувлажнение создают идеальные условия для черной ножки — опасного грибкового заболевания. Почва должна быть слегка влажной, полив лучше недолить, чем перелить. Световой день для рассады должен составлять не менее 12-14 часов, поэтому без подсветки не обойтись. После появления всходов температуру желательно снизить на несколько градусов, чтобы растения не вытягивались. Подкормки применяют только при явных признаках дефицита питания.

Февральская и мартовская рассада требует точности, наблюдательности и спокойствия. Грамотный выбор сроков, понимание особенностей культур и внимательный уход помогут избежать проблем и получить крепкие, здоровые растения.

Ранее садовод Екатерина Рассадина рекомендовала дачникам выращивать огурцы в открытом грунте.