Пережившая блокаду ленинградка Антонина Закржевская рассказала, как потеряла маму

В субботу, 27 января, в РФ отмечается 80-я годовщина полного снятия фашистской блокады с города-героя Ленинграда. Свидетель тех трагических дней, блокадница Антонина Закржевская рассказала с беседе с телеканалом RT, как она, будучи еще совсем дитем, потеряла маму.

По словам пенсионерки, ее мать в период блокады много работала. В результате практически бесперебойного труда заболела перитонитом и умерла. Родные, забрав тело из морга, привезли домой.

«Меня тетушка нарядила в новую шубку и повезла. Но я-то не понимала, что она повезла прощаться [с мамой]. Они её просто одели и мёртвую вывели, как будто она живая и плохо себя чувствует», — рассказала она.

По воспоминаниям блокадницы, которыми Закржевская поделилась с журналистами со слезами на глазах, когда наступило время похорон, она вцепилась в гроб и не давала никому вынести тело матери из дома.