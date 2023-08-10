Период регистрации кандидатов на муниципальных выборах завершился в Подмосковье

Период выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты муниципальных Советов депутатов закончился в регионе. Выборы состоятся на десяти территориях. в том числе в Богородском округе, Егорьевске, Истре, Красногорске, Талдоме.

По информации Избирательной комиссии Подмосковья, ТИК региона зарегистрировали 678 кандидатов. Из них 627 – от политических партий, пятьдесят один – самовыдвиженцы.

Подробная информация о кандидатах доступна на портале областного Избиркома.

Выборы в органы местного самоуправления в указанных округах состоятся в Единый день голосования.

В период проведения голосования подмосковная Общественная палата будет обеспечивать наблюдение на избирательных участках.