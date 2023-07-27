Период выдвижения кандидатов на муниципальные выборы завершился в Московской области

Сегодня в Подмосковье завершился период выдвижения кандидатов на муниципальные выборы, сообщили в социальных сетях Избирательной комиссии региона.

В сообщении уточнили, что число кандидатов в Совет депутатов, которые предоставили свои документы на выдвижение, составило 759, включая 633 человека от политических партий и 126 — в порядке самовыдвижения. Полный список кандидатов в Советы депутатов городских округов региона можно найти здесь.

Отметим, что в общей сложности на территории региона замещению подлежит 211 мандатов. Напомним, что в Единый день голосования выборы депутатов Советов депутатов пройдут в девяти городских округах.