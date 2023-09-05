Первая леди США Джил Байден заразилась COVID-19
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Супруга президента США Джо Байдена Джилл сдала позитивный тест на коронавирусную инфекцию, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Там пояснили, что недомогание первая леди США переносит «на ногах». Общее состояние Джил Байден остается стабильным.
«Этим вечером первая леди сдала положительный тест на COVID-19. В настоящее время она испытывает только легкие симптомы», — говорится в распространенном сообщении.
В Белом дома добавили, что в настоящее время Джилл Байден находится в штате Делавэр в семейном доме в Рехобот-Бич. Медиками рекомендовано ей не покидать пределов резиденции.