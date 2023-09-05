Первая леди США Джил Байден заразилась COVID-19

Там пояснили, что недомогание первая леди США переносит «на ногах». Общее состояние Джил Байден остается стабильным.

«Этим вечером первая леди сдала положительный тест на COVID-19. В настоящее время она испытывает только легкие симптомы», — говорится в распространенном сообщении.

В Белом дома добавили, что в настоящее время Джилл Байден находится в штате Делавэр в семейном доме в Рехобот-Бич. Медиками рекомендовано ей не покидать пределов резиденции.