Первое собрание Совета депутатов нового созыва состоялось в округе Шатура

В обновленный состав вошли 20 представителей партии «Единая Россия», два представителя от КПРФ и по одному депутату от партий «Новые люди», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и ЛДПР.

На вводном заседании присутствовало 24 избранных представителя, которым были вручены официальные удостоверения. С приветственными словами обратились депутат Московской областной Думы Эдуард Живцов и глава округа Николай Прилуцкий.

«Искренне поздравляю вас с избранием на должность депутатов нашего муниципального округа Шатура. Всех вас, сидящих за этим столом, объединяет патриотизм, любовь к Родине и желание сделать лучше наш родной округ. Хочу, чтобы это желание все пять лет вас не покидало», — сказал Николай Прилуцкий.

В процедуру работы были включены 10 ключевых вопросов. В рамках первого организационного заседания депутаты согласовали правила работы и структуру Совета. По результатам голосования председателем Совета депутатов стал Дмитрий Янин, а его заместителем — Алексей Кадочкин. Также состоялось избрание депутатских комиссий. Было сформировано пять комиссий: комиссия по финансово-экономической деятельности, комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, комиссия по социальной политике, комиссия по вопросам архитектуры, градостроительства, земельного планирования и охраны окружающей среды, а также комиссия по вопросам местного самоуправления.