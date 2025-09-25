Первое собрание Совета депутатов нового созыва состоялось в округе Шатура
Фото: [Администрация м.о. Шатура]
Избирательное право в Совет депутатов муниципального округа Шатура осуществлялось 12, 13 и 14 сентября. В течение избирательного процесса функционировало 41 участковая избирательная комиссия.
В обновленный состав вошли 20 представителей партии «Единая Россия», два представителя от КПРФ и по одному депутату от партий «Новые люди», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и ЛДПР.
На вводном заседании присутствовало 24 избранных представителя, которым были вручены официальные удостоверения. С приветственными словами обратились депутат Московской областной Думы Эдуард Живцов и глава округа Николай Прилуцкий.
«Искренне поздравляю вас с избранием на должность депутатов нашего муниципального округа Шатура. Всех вас, сидящих за этим столом, объединяет патриотизм, любовь к Родине и желание сделать лучше наш родной округ. Хочу, чтобы это желание все пять лет вас не покидало», — сказал Николай Прилуцкий.
В процедуру работы были включены 10 ключевых вопросов. В рамках первого организационного заседания депутаты согласовали правила работы и структуру Совета. По результатам голосования председателем Совета депутатов стал Дмитрий Янин, а его заместителем — Алексей Кадочкин. Также состоялось избрание депутатских комиссий. Было сформировано пять комиссий: комиссия по финансово-экономической деятельности, комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, комиссия по социальной политике, комиссия по вопросам архитектуры, градостроительства, земельного планирования и охраны окружающей среды, а также комиссия по вопросам местного самоуправления.