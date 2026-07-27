Первоклассник за ₽24,8 тысячи: экономист разложила по чекам, во сколько обойдутся сборы в школу в этом году

Собрать ребенка в школу в Москве этим летом стоит почти ₽25 тысяч — за два года набор первоклассника подорожал на 4,7%. Такие цифры привела доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская в беседе с Агентством городских новостей « Москва ».

По ее словам, стандартный список покупок для будущего первоклассника, составленный с учетом новых ГОСТов, включает одежду, канцелярию и ранец. Гардероб мальчика состоит из брюк, четырех рубашек, жилета или пиджака и теплых водолазок для межсезонья. Девочкам требуются юбка или брюки, четыре блузки, жилет или кардиган, допускаются платья делового стиля. Всем без исключения нужна спортивная форма: хлопковая футболка, спортивные брюки или шорты, кроссовки для зала на немаркой подошве и кроссовки для улицы. При июньских ценах средняя московская семья потратила бы на полные сборы ₽24,8 тысячи.

Лебединская подробно расписала расходы: рубашка для мальчиков обходится в среднем в ₽1506, джемпер — в ₽1540, две футболки — по ₽664, брюки — ₽2489, ремень — ₽1351, кроссовые туфли — ₽3155, спортивный костюм — ₽2893, сменная обувь — ₽2300. Для девочек четыре блузки в среднем потянут на ₽7115, а платье — на ₽2300. Канцелярский набор из трех-пяти синих ручек, двух-трех простых карандашей, ластика, точилки, линейки, цветных карандашей, десяти тетрадей, дневника и папки добавит еще порядка ₽1,1 тысячи. Ранец к началу 2026 года подорожал до ₽2,7 тысячи — в 2024-м он стоил ₽2644.